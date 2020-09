La Chine projette d'établir une station scientifique sur la lune

Selon un personnage clé du programme d'exploration lunaire du pays, la Chine envisage d'établir une station scientifique sur la lune et a entamé des recherches préparatoires sur ce sujet.

« Les prochaines étapes de notre entreprise d'exploration lunaire seront difficiles et exigeantes alors que nous visons à installer un avant-poste scientifique sur le pôle sud de la lune. Dans un proche avenir, nous enverrons également nos astronautes se poser sur la lune », a déclaré Wu Weiren, concepteur en chef du programme d'exploration lunaire de la Chine et membre de l'Académie chinoise d'ingénierie.

Le scientifique, qui travaille actuellement sur la planification et la recherche de faisabilité sur la station proposée et la quatrième étape du programme lunaire chinois, a fait ces remarques lors d'une cérémonie qui a eu lieu le 8 septembre à l'Administration de l'espace de Chine, qui a également annoncé qu'un astéroïde porterait son nom.

Lors de la dernière mission lunaire chinoise, la sonde robotique Chang'e 4, qui se compose d'un atterrisseur fixe et d'un rover nommé Yutu 2, a été emportée au sommet d'une fusée porteuse Longue Marche 3B en décembre 2018 depuis le centre de lancement de satellites de Xichang, dans la province du Sichuan (sud-ouest de la Chine), marquant la quatrième exploration lunaire du pays et la première expédition au monde sur la face cachée de la lune, qui ne fait jamais face à la Terre.

La sonde a effectué un alunissage en douceur sur la face cachée de la lune le 3 janvier 2019, puis a libéré Yutu 2 qui a parcouru et inspecté le site d'alunissage situé dans le bassin du pôle sud-Aitken, le bassin connu le plus grand et le plus profond du système solaire.

Jusqu'à présent, l'atterrisseur et le rover ont fonctionné pendant plus de 610 jours. Selon l'administration spatiale, Yutu 2, le rover lunaire à la plus longue durée opérationnelle du monde, a parcouru environ 520 mètres sur le sol lunaire.

La mission Chang'e 4 a produit de nombreux résultats scientifiques qui ont aidé les scientifiques du monde entier à approfondir leurs connaissances et leur compréhension de la sphère d'argent. Elle a notamment révélé l'histoire des incidents d'impact sur la face cachée de la lune, en particulier le bassin du pôle Sud-Aitken, et a trouvé des preuves cruciales pour soutenir les modèles de formation et d'évolution du sol lunaire, a de son côté indiqué Wang Chi, directeur du Centre national des sciences de l'espace, qui dépend de l'Académie chinoise des sciences.