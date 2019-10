Honor va lancer un smartphone 5G le mois prochain

Le président d'Honor, fournisseur de téléphones intelligents, a confirmé le lancement le mois prochain de son premier smartphone 5G, le moment charnière des smartphones 5G devant débuter en Chine dans un mois ou deux, ce qui, selon les initiés du secteur, sera plus rapide que prévu.

Zhao Ming, président d'Honor, une marque de smartphones ciblant les jeunes consommateurs de la société de technologie Huawei Technologies Co, a déclaré qu'Honor dévoilerait en novembre ses « smartphones de la série V30 avec la 5G et quelques technologies de pointe ».

Des visiteurs essaient des smartphones Honor le 22 octobre lors de l'exposition Lumière de l'Internet à Wuzhen, dans la province du Zhejiang (est de la Chine). (Photo Zhu Xingxin / China Daily)

« Une telle chronologie est prise après un examen attentif, car la période de rodage des smartphones 5G est pratiquement terminée en Chine. Nous pensons que la série V30 sera une série très attendue d'ici là », a dit M. Zhao lors de la Conférence mondiale de l'Internet, qui s'est achevée le 22 octobre à Wuzhen, dans la province du Zhejiang (est de la Chine).

Selon M. Zhao, les derniers mois n'avaient pas vu la popularisation des smartphones 5G, principalement en raison de l'immaturité des réseaux de support et du manque de points de vente attractifs pour les appareils 5G actuels. « Dans les prochains mois, la passion des consommateurs chinois pour les smartphones 5G sera pleinement mise à profit. Le point de basculement des utilisateurs de smartphones 5G viendra peu après », a-t-il affirmé, prédisant que les ventes de smartphones 5G devraient monter en flèche au début de l'année prochaine et qu'environ 100 millions de smartphones 5G devraient être vendus en 2020.

Ses paroles interviennent après que les consommateurs chinois ont manifesté un enthousiasme énorme pour les smartphones 5G et les services mobiles associés. Plus de 10 millions de personnes ont en effet pré-commandé des services de forfait mobile pour la 5G plus tôt ce mois-ci.

Par ailleurs, un rapport de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication a également révélé qu'un total de 497 000 smartphones 5G ont été livrés en Chine le mois dernier, soit presque le double des 291 000 du mois précédent.