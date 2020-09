La Chine livre un navire porte-conteneurs propulsé au GNL à la France

Le principal transporteur maritime français CMA CGM Group a réceptionné le 22 septembre à Shanghai le premier très grand porte-conteneurs alimenté au gaz naturel liquéfié de son constructeur, le chantier naval Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co Ltd, marquant, selon des responsables, une avancée significative dans les capacités de conception et de recherche du constructeur chinois.

Le navire de 23 000 EVP (équivalent vingt pieds) a été conçu par le 708e Institut de recherche de la société China State Shipbuilding Corp (CSSC) et construit par Hudong-Zhonghua Shipbuilding. Ce méga-navire est le premier des neuf navires pour lesquels l’entreprise française a passé une commande à China State Shipbuilding Corp en septembre 2017.

« Le navire représente le plus haut niveau en matière de construction navale et de tendances futures, et depuis la signature du contrat, il a reçu une grande attention au niveau mondial. La livraison réussie du navire prouve que les constructeurs navals chinois ont terminé leur transition de la fabrication à l'innovation », a déclaré Chen Jianliang, président de Hudong-Zhonghua Shipbuilding.

De son côté, Jean-Baptiste Boutillier, vice-président de CMA Ships, a qualifié le bâtiment de « grande innovation ». Selon M. Boutillier, le groupe travaille sur le projet depuis plus d'une décennie avec ses principaux partenaires.

Les huit navires restants seront livrés par deux chantiers navals basés à Shanghai dépendant de CSSC, Hudong-Zhonghua Shipbuilding (Group) Co Ltd et Jiangnan Shipyard (Group) Co Ltd.

Le porte-conteneurs propulsé au GNL mesure 399,9 mètres de long, 61,3 mètres de large et possède un pont de 23 978 mètres carrés, ce qui équivaut à trois terrains et demi de football standard. Le navire mesure 60 mètres de plus que le plus grand porte-avions du monde.

Unique en raison de son réservoir de GNL de 18 600 mètres cubes, le bâtiment est capable de parcourir 37 040 kilomètres, ce qui est, selon les experts, suffisant pour effectuer des voyages aller-retour entre l'Asie et l'Europe du Nord où il sera déployé à partir du 23 septembre. Par ailleurs, sa structure possède un revêtement interne en acier inoxydable qui peut résister à des températures extrêmes de -163 C, lorsque le gaz peut être liquéfié pour un stockage et un transport pratiques.

Les quatre autres navires construits par le chantier Hudong-Zhonghua Shipbuilding seront livrés tous les deux mois jusqu'au milieu de l'année prochaine, a pour sa part indiqué Hu Hongyu, directeur général adjoint de Hudong-Zhonghua Shipbuilding.

Selon Yuan Hongliang, un expert en chef en technologie spécialisé dans les porte-conteneurs chez Hudong-Zhonghua Shipbuilding, en plus du réservoir de GNL, le navire est équipé d'un réservoir de carburant plus petit et d'un réservoir d'essence comme options de remplacement pour des conditions spéciales.

M. Hu a enfin souligné qu'en raison de l'évolution des exigences environnementales pour le transport maritime, les navires alimentés au GNL pourraient bientôt devenir la norme pour un nombre croissant d'exploitants de navires.

Une cérémonie de baptême a eu lieu le 22 septembre, en Chine à Shanghai et en France à Marseille. Le navire a été baptisé Jacques Saade, du nom du fondateur du groupe.