L'Union européenne est le principal partenaire commercial de la Chine depuis 14 ans

L'Union européenne est le principal partenaire commercial de la Chine, laquelle est le deuxième partenaire commercial du bloc derrière les États-Unis. Les données publiées par les douanes chinoises montrent que le commerce bilatéral a atteint un nouveau sommet l'année dernière, le volume total dépassant les 680 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 10% par rapport à l'année précédente.

Au cours de la même période, les investissements de l'Union européenne en Chine ont atteint plus de 10 milliards de dollars, soit une hausse de près de 26%. Les investissements directs de la Chine dans l'Union européenne se sont quant à eux élevés à environ 8 milliards de dollars, soit une augmentation de plus de 7%.

L'Union européenne est l'une des principales sources d'investissements étrangers de la Chine, ainsi que sa deuxième destination d'investissement. Selon la Commission européenne, les échanges commerciaux entre les deux parties atteignent en moyenne un milliard d'euros par jour. Les principales importations du bloc en provenance de Chine sont des biens industriels et de consommation, des machines et équipements, ainsi que des vêtements. La Chine importe pour sa part davantage de machines et d'équipements, de véhicules à moteur, d'avions et de produits chimiques de l'Union européenne.

La Chine et l'Union européenne discutent actuellement d'un accord d'investissement. L'objectif est de fournir aux investisseurs des deux côtés un accès prévisible et à long terme aux marchés des uns et des autres, ainsi que de protéger leurs investissements. Le président chinois Xi Jinping a effectué ses premières visites à l'étranger cette année en Italie, à Monaco et en France et, au cours de son voyage, il a exhorté les deux parties à accélérer les négociations en ce sens.