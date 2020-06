Neuf idées fausses sur la législation de Hong Kong sur la sécurité nationale qui peuvent être abandonnées

Idée fausse n° 1 : la législation de Hong Kong sur la sécurité nationale n'est pas conforme à la pratique internationale

La réalité : protéger la sécurité nationale par la loi est une pratique internationale courante. Tout pays prend toutes les mesures nécessaires efficaces pour lutter contre les délits mettant en danger la sécurité nationale et ne saurait faire preuve d'indulgence en la matière.

Idée fausse n° 2 : « Un très petit nombre de personnes détiennent tous les pouvoirs ». La législation sur la sécurité nationale mettra les citoyens de Hong Kong en danger

La réalité : le champ d'application de la législation sur la sécurité nationale est strictement limité, et seuls quatre types d'actes et d'activités, à savoir le fractionnement du pays, le renversement du pouvoir de l'État, l'organisation et la mise en œuvre d'activités terroristes, et l'intervention de forces étrangères et extérieures dans les affaires de la RAS de Hong Kong, sont punis, qui sont les plus nocifs et ont l'impact le plus important sur la sécurité nationale, et n'ont rien à voir avec la grande majorité des résidents de Hong Kong.

Idée fausse n° 3 : la législation sur la sécurité nationale portera atteinte aux droits et libertés fondamentaux des résidents de Hong Kong

La réalité : la législation sur la sécurité nationale pertinente punit les actes et activités criminels menaçant la sécurité nationale commis par un très petit nombre de personnes et n'affectera pas la jouissance et l'exercice des divers droits et libertés par la majorité des résidents de Hong Kong conformément à la loi. Un petit nombre d'actes illégaux et criminels mettant en danger la sécurité nationale seront effectivement empêchés, arrêtés et punis, ce qui rendra l'État de droit de Hong Kong plus sain et la société plus stable, et permettra de mieux protéger la sécurité de la vie et des biens, les droits et les libertés des résidents de Hong Kong.

Idée fausse n° 4 : le processus législatif ne tiendra pas compte de l'avis des habitants de Hong Kong

La réalité : le 3 juin, le vice-Premier ministre Han Zheng a écouté les opinions de la cheffe de l'exécutif Carrie Lam et des principaux responsables du gouvernement de la RAS à Beijing ; M. Dong Chee Hua, vice-président du Comité national de la CCPPC et Leung Chun-ying, ancien chef de l'exécutif de la RAS et organisateur de la « Grande Alliance pour le redémarrage de Hong Kong », ont organisé un colloque à Hong Kong le 10 juin, écoutant les opinions de 40 soutiens de la Grande Alliance. Les personnes de tous milieux à Hong Kong peuvent également faire part de leurs opinions par courriel, lettre ou en se connectant sur le site de l'Assemblée populaire nationale de Chine.

Idée fausse n° 5 : les pouvoirs et responsabilités peu clairs des forces de l'ordre vont élargir la portée de la répression

La réalité : les institutions concernées ne s'occupent que des affaires relevant de la sécurité nationale, et les responsabilités et autorités correspondantes seront clairement définies dans la législation, qui est conforme au principe et à l'esprit d'un État de droit moderne, n'élargira pas le portée de la répression, et elles ne forgeront pas davantage de toute pièce des accusations ni ne commettront des crimes contre autrui arbitrairement. Que chacun y réfléchisse bien : lorsqu'elles traitent des affaires sur le continent, les agences de sécurité nationale doivent également agir en stricte conformité avec la loi et avoir des restrictions procédurales strictes. Comment pourrait-il être possible que, lorsqu'elles arriveront à Hong Kong, elles agiront sans restrictions ?

Idée fausse n° 6 : la législation de Hong Kong sur la sécurité nationale affectera la confiance des investisseurs étrangers envers Hong Kong

La réalité : depuis juin dernier, les activités des éléments soutenant « l'indépendance de Hong Kong », des séparatistes radicaux et des membres de l'opposition ont gravement endommagé l'État de droit, l'économie et les moyens de subsistance des habitants de Hong Kong, ainsi que l'environnement des affaires et l'image internationale de la RAS. La législation sur la sécurité nationale doit inverser cette situation et rétablir la stabilité à Hong Kong. Pour permettre à Hong Kong de maintenir un bon environnement commercial, de consolider et d'améliorer sa position en tant que centre financier, commercial et maritime et de renforcer la confiance des investisseurs étrangers, cela ne présente que des avantages. Après l'adoption de la législation sur la sécurité nationale à Hong Kong, HSBC, Standard Chartered, Jardine Matheson et d'autres groupes financés par des capitaux étrangers à Hong Kong ont exprimé leur soutien, estimant qu'elle est propice à la stabilité à long terme de Hong Kong et est la base et prémisse de tout développement.

Idée fausse n° 7 : la législation affaiblira la position de Hong Kong en tant que place financière internationale

La réalité : après la promulgation de la législation, le gouvernement central accordera certainement plus de soutien à Hong Kong, notamment sur la question de la consolidation du statut de Hong Kong en tant que centre financier international, et le gouvernement central ne ménagera aucun effort pour la soutenir. Tant que l'économie chinoise maintiendra une bonne dynamique de développement, tant que le gouvernement central attachera une grande importance au statut spécial de Hong Kong, le rôle de « super contact » et la fonction de « transmetteur » entre le monde et la partie continentale de la Chine, et tant que le gouvernement central continuera à soutenir Hong Kong lorsque l'environnement économique international est difficile, il n'y aura aucune raison de s'inquiéter d'une quelconque influence sur le statut de pôle financier, commercial et d'expéditions international de Hong Kong.

Idée fausse n° 8: Les sanctions américaines changeront le statut de Hong Kong en tant que territoire douanier distinct

La réalité : le statut économique spécial de la Région administrative spéciale de Hong Kong est protégé par la Loi fondamentale du territoire et reconnu et respecté par tous les pays du monde. La base juridique du statut de Hong Kong en tant que territoire douanier distinct découle des accords conclus avec l'OMC et est reconnue par la Loi fondamentale de Hong Kong. Après le retour de Hong Kong à la mère patrie, le continent et Hong Kong ont continué à approfondir leur coopération économique et commerciale mutuellement bénéfique, et le statut de Hong Kong en tant que port franc et zone douanière distincte a été maintenu et consolidé, ce qui montre pleinement que le degré élevé d'autonomie de Hong Kong fonctionne bien et ne sera jamais modifié par les sanctions unilatérales prises par tel ou tel pays.

Idée fausse n° 9: cette nouvelle législation ne peut pas être liée au système juridique actuel de Hong Kong

La réalité : cette législation n'érodera ni ne remplacera le système juridique actuel de Hong Kong, mais ne fera que combler les lacunes et les carences des lois existantes en réponse à la situation, et tiendra pleinement compte du lien avec les lois locales de Hong Kong, reflétant le principe d'« un pays », respectant la différence entre « deux systèmes », et se conformant au principe et à l'esprit du droit moderne.