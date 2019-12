Le caractère chinois «乱» (Luan, chaos en français) a été élu « Caractère chinois de France de l'année 2019 »

Le soir du 18 décembre 2019, heure locale, la cérémonie de dévoilement du caractère s'est tenu à Paris lors de l'événement « Caractère chinois de France de l'année 2019 », lancé par la Radio Mandarin d'Europe et co-organisé par l'Association des chinois résidant en France et d'autres groupes. Le caractère «乱 » ( Luan, chaos en français) a été choisi comme « Caractère chinois de France de l'année 2019 ».

L'organisateur a présenté l'origine et la signification du caractère. La signification de la forme graphique du Jinwen (les inscriptions sur bronze, une ancienne forme du chinois) est que les fils épars sur l'étagère sont indémêlables. Chacun sait qu'en 2019, un incendie a ravagé la cathédrale Notre-Dame de Paris et que la grève récente qui dure déjà depuis deux semaines, ne s'est pas encore calmée. Les invités ont exprimé leur espoir que la France puisse retrouver le calme et rétablir un développement stable pour une nouvelle année de paix 2020. (Photo Liyang / Chinanews.com)