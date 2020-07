12 pays montent une réponse unie pour renforcer les chaînes d'approvisionnement face au COVID-19

La Chine travaille avec un certain nombre de pays pour stimuler une coopération économique et commerciale pragmatique, augmenter le volume du commerce des marchandises et stabiliser les chaînes industrielles, afin de faciliter la reprise économique régionale et mondiale, a annoncé le 9 juillet le ministère du Commerce.

Selon Gao Feng, le porte-parole du ministère, le communiqué ministériel conjoint publié par le ministère chinois du Commerce, le ministère du Commerce et de l'Industrie de Singapour et les autorités commerciales de 10 autres pays -l'Australie, le sultanat de Brunei, le Canada, le Chili, le Laos, le Myanmar, Nauru, la Nouvelle-Zélande, les Émirats arabes unis et l'Uruguay- plus tôt ce mois-ci a pleinement démontré le solide soutien de la Chine à la coopération internationale contre COVID-19, et sa position constante de maintenir fermement le libre-échange.

Des pays comme l'Australie, le Canada, le Chili, la Chine, le Myanmar, la Nouvelle-Zélande, Singapour, les Émirats arabes unis et l'Uruguay se sont engagés à maintenir des chaînes d'approvisionnement ouvertes et connectées, afin de créer une réponse collective à la pandémie qui a gravement touché la l'économie mondiale au cours des derniers mois.

Selon le communiqué commun, les 12 partenaires commerciaux ont convenu de travailler en étroite collaboration pour identifier et traiter les perturbations commerciales ayant un impact sur le flux des produits de première nécessité, et ont reconnu qu'il est dans leur intérêt mutuel de veiller à ce que les canaux commerciaux restent ouverts, et notamment le fret aérien et maritime, pour faciliter le flux des biens, en particulier les fournitures essentielles.

Ils ont également affirmé, a souligné le ministère, qu'il était important de s'abstenir d'imposer des contrôles ou des droits à l'exportation et des barrières non tarifaires et de supprimer toutes les restrictions commerciales existantes sur les produits essentiels, en particulier les fournitures médicales à l'heure actuelle.

Sur la base du consensus, les autorités commerciales et économiques des 12 pays se sont également engagées à travailler avec tous les pays ayant des vues similaires pour veiller à ce que le commerce se poursuive sans friction, et que les infrastructures essentielles telles que les aéroports et les ports maritimes restent ouvertes pour soutenir la viabilité et l'intégrité des chaînes d'approvisionnement à l'échelle mondiale.

Selon Xue Rongjiu, directeur adjoint de la Société chinoise des études de l'OMC à Beijing, cette décision encouragera non seulement ces pays à s'unir pour répondre aux défis de la pandémie et à dynamiser le développement économique de la région Asie-Pacifique, mais montrera également la volonté des pays partenaires de s'aligner sur les normes économiques et règles commerciales. Elle contribuera également, a-t-il ajouté, à améliorer la chaîne de valeur de la Chine et à améliorer la capacité du pays à résister aux risques externes dans les chaînes industrielles, d'approvisionnement et de services.

La Chine restera un choix de chaîne d'approvisionnement compétitif pour les entreprises étrangères car elle dispose d'un large éventail de fournisseurs en amont et de clients en aval solides, a de son côté noté Julien Hueber, vice-président exécutif d'Industry Solution et de Project Business Group chez Nexans, le fabricant français de câbles. L'entreprise, soutenue par plus de 26 000 employés dans le monde, a commencé à exploiter un nouveau laboratoire dans son usine de Suzhou, dans la province du Jiangsu (est de la Chine) le mois dernier.

Avec un investissement de 17 millions de yuans (2,43 millions de dollars), le nouveau centre de recherche se concentre sur les normes avancées de câbles de robots en Chine, en Europe et aux États-Unis. La création du laboratoire a notamment amélioré les capacités de recherche et développement de Nexans Chine pour produire des câbles haut de gamme pouvant être utilisés pour différents robots industriels.

À l'heure actuelle, la production et l'exploitation de Nexans en Chine sont entièrement revenues à la normale. L'entreprise continuera d'augmenter les investissements dans le pays, ainsi que d'introduire des lignes de production avancées, et d'intégrer et de réorganiser des actifs et des technologies avantageux, a annoncé M. Hueber, ajoutant qu'elle améliorera également la valeur industrielle de sa chaîne d'approvisionnement en Chine et dans le reste du monde.