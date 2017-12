Chine : la première autoroute à énergie solaire bientôt ouverte au trafic

Produire de l'électricité grâce aux rayons du soleil, télécharger sa voiture électrique, faire fondre la neige... Oui, il s'agit de la première autoroute à énergie solaire de Chine. Bénéficiant d'investissements du Qilu Transportation Development Group et construite par lui, cette route périphérique photovoltaïque, longue de 2 km, sera bientôt ouverte au trafic à Jinan, capitale de la province du Shandong (Est de la Chine).

« La route capte l'énergie du soleil pour la transformer en électricité », a expliqué Zhang Hongchao, professeur de l'institut d'ingénierie des transportations de l'Université Tongji, qui a fourni les technologies clés pour le projet.

Après le lancement de la conception « Solar Roadway » par le couple de scientifiques américains Brushaw en 2006, ce type de voie a attiré l'attention de nombreux pays du monde.

En octobre 2014, la première voie photovoltaïque du monde est née aux Pays-Bas. Longue de seulement 70 m, elle n'est toutefois accessible qu'aux piétons et aux vélos. Le coût de sa construction s'est élevé à 3,5 millions d'euros.

En 2016, la première véritable route à énergie solaire a été mise en service en France. Mesurant 1 km, elle est pavée de 2 880 panneaux solaires, avec un investissement de 5 millions d'euros assuré par le gouvernement français.

Par rapport à celles construites à l'étranger, la route photovoltaïque chinoise est plus pratique et reste la plus longue du monde. Bien que le montant de l'investissement n'ait pas encore été révélé, une tendance a toutefois émergé : la Chine occupe une place de leader dans le monde dans ce secteur et l'industrie chinoise a établi une chaîne industrielle mature, qui permet des coûts plus bas. De ce fait, le prix de la route de Jinan serait moins élevé qu'une voie similaire construite à l'étranger.