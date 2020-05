Un médicament chinois contre la maladie d'Alzheimer approuvé par la FDA américaine pour des essais cliniques à l'étranger

Un nouveau médicament pour la maladie d'Alzheimer développé par des chercheurs chinois a obtenu l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) pour subir des essais cliniques sur des patients à l'étranger.

Green Valley Pharmaceutical Co., Ltd, l'un des co-développeurs du médicament, a publié le 26 avril l'avis d'autorisation de la FDA pour administrer le médicament à l'homme sur son site Internet. L'Institut de Shanghai de matière médicale de l'Académie chinoise des sciences l'a confirmé le 29 avril dans un communiqué.

Un aide-soignant du Beijing Intech Nursing Home, un établissement privé, s'occupe d'un patient atteint de la maladie d'Alzheimer en mars 2011. (Feng Yongbin / China Daily)

Le médicament, du nom de GV-971 et administré par voie orale, est le résultat d'une étude de 22 ans dirigée par des chercheurs de l'institut, de l'Université de l'Océan de Chine et de Green Valley. Selon un article publié dans la revue internationale Cell Research en septembre 2019, le médicament, extrait d'algues brunes, agit en modifiant les bactéries intestinales pour finalement réduire l'inflammation cérébrale chez les souris génétiquement modifiées pour avoir la maladie.

Il a été approuvé pour la commercialisation en novembre dernier par l'Administration nationale des produits médicaux de Chine, qui a indiqué que le médicament « peut améliorer la cognition chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer de manière légère à modérée ».

« Avec des données cliniques sur les brevets chinois, Green Valley a demandé à la FDA des essais internationaux multicentriques et a reçu l'approbation, ce qui raccourcit le processus de commercialisation des médicaments et apporte un nouvel espoir à davantage de patients atteints d'Alzheimer à l'étranger », indique le communiqué.

Le médicament sera testé dans 200 centres cliniques en Amérique du Nord, dans l'Union européenne, en Europe de l'est, en Asie-Pacifique et dans d'autres endroits, a indiqué Green Valley, ajoutant que toute la recherche clinique sautera la phase 1, la phase 2 et passera directement en phase 3 des essais, le dernier niveau de test avant d'atteindre le marché.

La société a annoncé qu'elle prévoyait d'achever les essais cliniques mondiaux en 2024 et de soumettre la demande de nouveau médicament en 2025.

Selon l'Organisation mondiale de la santé, au moins 50 millions de personnes dans le monde souffrent de démence et la maladie d'Alzheimer est à l'origine de 60 à 70% des cas.bMalgré les efforts considérables consentis dans le traitement de cette maladie, les deux dernières décennies ont vu l'échec continu de 320 candidats-médicaments réalisés par des fabricants mondiaux de médicaments dans des essais cliniques de stade avancé.

Le GV-971 est le premier nouveau médicament capable de traiter la maladie d'Alzheimer en 17 ans.