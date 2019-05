La Chine prévoit de nouvelles mesures pour favoriser les investissements étrangers

Les entreprises manufacturières et de services modernes étrangères seront incitées à investir dans les zones de développement économique et technologique de la Chine dans le cadre des efforts en cours dans le pays pour stimuler les investissements étrangers, a déclaré mercredi un responsable.

Tang Wenhong, directeur du département des investissements étrangers au sein du ministère du Commerce, a déclaré lors d'un point de presse que le pays exploitera davantage le potentiel de ses zones de développement économique et technologique nationales pour attirer les investissements étrangers.

Selon une directive publiée le 28 mai par le Conseil des Affaires d’État -le gouvernement chinois- l'ouverture de ces zones sera renforcée en attirant des investisseurs privés et étrangers pour développer et gérer des parcs industriels aux caractéristiques distinctives.

Les entreprises et les investisseurs de Hong Kong, de Macao et de pays étrangers seront encouragés à participer à la gestion des parcs de coopération internationale dans les zones de développement, qui se montent à 219 au total dans tout le pays.

« La coordination entre les entreprises chinoises et étrangères va améliorer et dynamiser à son tour la chaîne industrielle du secteur manufacturier. Cela aidera les entreprises à mieux s'adapter à la chaîne de valeur mondiale », a affirmé M. Tang, ajoutant que le ministère mènera des recherches sur les politiques de soutien aux zones dans les secteurs en développement tels que la fabrication intelligente, les produits biopharmaceutiques, l'économie numérique et la fabrication intelligente.

De même, a-t-il ajouté, d'autres mesures seront prises pour rendre l'environnement commercial des zones équitables, transparent, prévisible et compatible avec les pratiques internationales, et pour garantir que les entreprises nationales et étrangères sont traitées sur un pied d'égalité.

Aux termes de la directive, les zones de développement seront invitées à redoubler d'efforts pour attirer davantage de sièges sociaux, de départements de recherche et développement et de départements financiers d'entreprises internationales.

Pour les professionnels étrangers dont les entreprises des zones de développement ont un besoin urgent, la limite d'âge pour les permis de travail sera encore assouplie, a ajouté la directive, précisant que de nouvelles politiques seront mises en place pour alléger les procédures pour les talents étrangers de haut niveau lors de leur passage des frontières et pour leurs permis de résidence et de résidence permanente.

Selon le ministère du Commerce, les zones de développement économique et technologique en Chine ont représenté 11,3% de son PIB total, 10,6% de ses recettes fiscales et 20,4% de ses investissements étrangers en 2018. Le volume total des exportations et des importations dans ces zones a atteint 6 200 milliards de yuans (898,6 milliards de dollars), soit 20,3% du total du pays, en hausse de 10,8% par rapport à l'année précédente.

Wang Shouwen, vice-ministre du Commerce, a précisé lors de la réunion d'information que les zones de développement prendront l'initiative de réduire les formalités administratives en matière de licences, de simplifier les procédures d'approbation et d'aller de l'avant avec les services administratifs en ligne. « Nous soutiendrons leurs efforts continus pour attirer des ressources industrielles haut de gamme internationales et pour développer des services de fabrication avancés et modernes », a-t-il annoncé.