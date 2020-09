Vente de TikTok : face à un tigre menaçant, on ne recule pas, on se bat !

Face à des actes de banditisme, soit on recule pas à pas et cherche des compromis, soit on se bat avec détermination pied à pied ; ce n'est pas seulement une question de principe basée sur le présent, mais aussi une question stratégique avec une perspective à long terme. L'« achat de TikTok » fait face à un tel choix.

De plus en plus de faits ont prouvé que les États-Unis, pour leur propre intérêt, ont plus d'un fois trahi leur parole et intimidé le marché. D'Alstom en France, Toshiba au Japon, en passant par ZTE et Huawei en Chine, les États-Unis harcèlent encore et encore les entreprises d'autres pays. Il n'est pas difficile de la logique de ce comportement hégémonique : si les États-Unis sont en tête, alors c'est « suivez-moi » et soyez mon cheval ; mais s'ils sont en tête et sont menacés, alors « êtes-vous encore disposés à me suivre » et les intimidations commencent

Revenons à la vente de TikTok. Le gouvernement américain menace de fermer TikTok s'il n'atteint pas son objectif. Mais cela ne peut pas dissimuler la faiblesse du gouvernement américain sous une apparence extérieure solide. Quelles que soient les lois et réglementations, sur lesquelles repose la fermeture ? Qui la mettra en œuvre et comment ? Après la fermeture, des milliers d'employés locaux aux États-Unis perdront leur emploi. Que faire alors ? Des centaines de milliers de diffuseurs actifs sur TikTok perdront leur emploi et leurs sources de revenus. Là encore, que faire ? Ce sont des conséquences que les politiciens américains auront bien du mal à assumer.

Si les États-Unis agissent ainsi, la raison en est simple. Les États-Unis veulent ni plus ni moins que monopoliser le marché à la source, former une situation dominante pour les entreprises américaines et instaurer une écologie de marché mondial américanisée, de manière à contrôler les forces vives des rivaux, à pressurer les entreprises d'autres pays et à obtenir des avantages excessifs de leur monopole.

Les États-Unis regardent leurs proies comme un tigre, mais comment les gens pourraient-ils accepter de se laisser faire et aller contre leurs intérêts ? Quand il n'y a pas de retraite possible, la position de base et le seul principe et la seule méthode possibles pour sauvegarder ses droits et intérêts légitimes, c'est d'opposer une lutte tenace.

La chasse contre TikTok et la lutte à mort mondiale contre Huawei que mènent les États-Unis visent essentiellement à éliminer l'espoir que les entreprises de haute technologie du monde entier disposent d'une technologie de classe mondiale et se développent de manière indépendante. Si TikTok est réorganisé sous le contrôle américain et devient un modèle, cela signifiera que ces entreprises prospères qui ont leur propre compétitivité de base dans le monde seront comme l'agneau qui se jette dans la gueule d'un tigre dès qu'elles mettront le pied aux États-Unis pour s'y développer. Les États-Unis fera tout ce qui est en leur pouvoir pour les étrangler, les transformer en sociétés qu'ils contrôlent, avant de transformer les marchés ouverts par ces sociétés dans le monde en intérêts propres des États-Unis. Et hélas, la « vente de TikTok » semble évoluer sur ce modèle.

Si une telle logique hégémonique se déroule comme ils le souhaitent, les États-Unis pourront alors profiter à jamais de l'hégémonie scientifique et technologique mondiale, régulariseront complètement cette hégémonie et bénéficieront dès cet instant de son succès. De toute évidence, les entreprises chinoises ne seront pas les seules à être lésées.

Face à ce cancer de l'hégémonie, on ne peut que dire non ! La Chine ne cédera jamais, et cela pas seulement pour sauvegarder résolument les intérêts légitimes des entreprises chinoises, mais aussi pour mettre fermement en œuvre l'éthique commerciale du commerce équitable de l'humanité. Les États-Unis doivent savoir que leur comportement brutal et irresponsable aura inévitablement un prix. Lorsque ses intérêts fondamentaux seront lésés, la Chine n'avalera pas sa colère et les entreprises chinoises ne sont pas des agneaux que les États-Unis pourront sacrifier arbitrairement.

Rechercher la paix par la lutte signifie une existence pacifique; rechercher la paix par le compromis signifie la mort pacifique. Il y a 70 ans, l'armée des volontaires du peuple chinois a vaincu l'invincible armée américaine sur les champs de bataille de Corée, donnant avec son sang un environnement de paix consolidée à long terme à la Chine. Aujourd'hui, nous devons encore oser gagner, et nous gagnerons toujours.

Il faut parfois savoir « donner un coup de poing pour en éviter cent ». Face à un hégémonisme tous azimuts, nous devons oser montrer nos épées et fixer une aux autres. Sinon, il faudra se battre pour gagner chaque pouce de terrain au prix d'efforts toujours plus intenses. Voici l'attitude claire que nous devons avoir face à la « vente de TikTok ».