Les entreprises asiatiques plus influentes en Chine que les européennes ou les américaines

Selon un rapport de recherche publié le 25 décembre, les marques asiatiques créent de plus fortes sensations marketing auprès des consommateurs chinois que les marques européennes et américaines.

Samsung est en tête de liste des marques étrangères influentes sur le marché chinois, suivie par Apple, Hyundai Motor Group, Panasonic, LG, Canon et Toyota, a montré le Rapport de recherche sur l'influence de marque en Chine. D'après le rapport, en général, les marques coréennes ont une meilleure influence sur le marché que celles des autres pays et régions.

Publié conjointement par le Forum chinois sur la responsabilité sociale 100 et l'Association chinoise pour la promotion de la qualité, le rapport a été rédigé et édité par des experts du principal groupe de réflexion chinois, l'Académie chinoise des sciences sociales.

Le rapport de recherche a développé un indice mesurant l'influence de la marque en Chine, avec des paramètres tels que la reconnaissance des consommateurs et la réalisation de la responsabilité sociale des entreprises.

Zhong Hongwu, directeur de la recherche sur la responsabilité sociale des entreprises à la CASS, a déclaré que les entreprises sont de plus en plus sensibilisées au renforcement de la marque en Chine. Toutefois, bien qu'elles aient fait de grands progrès, il y a encore une grande marge de développement.

Selon le rapport, environ 50% d'un total de 348 marques interrogées ont des scores d'influence de leur marque inférieurs à 20 points, tandis que 16% des marques ont leur indice atteignant entre 40 points et 60 points. Seulement 4% des marques ont des scores d'influence dépassant 60 points.

Il est aussi à noter que les entreprises publiques comme China Mobile ont une meilleure influence sur la marque (31,67 points) que les entreprises privées (21,27 points) et les entreprises étrangères (15,39 points).

De même, en moyenne, les entreprises du secteur de l'énergie ont une plus grande influence sur la marque que les autres, avec un score de 49,95 points, suivies des secteurs de la banque, de l'automobile, de la téléphonie mobile et de l'Internet.

Parmi toutes les marques ayant fait l'objet de l'enquête, China Mobile arrive en tête de liste avec 80,37 points en tant que marque la plus influente en Chine, suivie de China Telecom, Samsung, China Unicom et PetroChina.

« Il convient de mentionner que, bien que certaines entreprises jouissent d'une forte reconnaissance de marque auprès des consommateurs chinois, leur réputation ne parvient pas à arriver au même niveau », a indiqué M. Zhong, qui a précisé qu'un total de 42 marques, dont Baidu, BMW et Huawei, ont une reconnaissance de marque relativement élevée mais une réputation de marque faible.

M. Zhong a également souligné que ces marques ont encore besoin d'une plus grande sensibilisation à la responsabilité sociale des entreprises et d'actions pour bâtir une réputation de marque plus positive, car les consommateurs aujourd'hui regardent non seulement la qualité des produits, mais aussi la contribution des marques à la société lors de la prise de décisions d'achat.