Lancement de patrouilles de police communes entre la Chine et la Croatie à Dubrovnik

Six officiers de police chinois portant l'uniforme ont entamé dimanche des patrouilles conjointes avec leurs homologues croates.

Il s'agit de la toute première patrouille conjointe entre la Chine et la Croatie lors de la saison touristique. Le but est de résoudre les problèmes que rencontrent les touristes chinois sur place.

Six officiers de police chinois, quatre hommes et deux femmes, patrouilleront pendant un mois dans les lieux touristiques prisés de Dubrovnik, de Zagreb et dans le parc national des lacs de Plitvice, en compagnie de leurs collègues croates.

S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, l'ambassadeur de Chine en Croatie Hu Zhaoming a déclaré que les patrouilles conjointes voyaient le jour à un moment où les relations bilatérales entre les deux pays étaient excellentes, mentionnant deux évènements marquants pour les deux parties, à savoir la célébration l'année dernière du 25e anniversaire de leurs relations diplomatiques et le succès de l'appel d'offre pour construire le pont Peljesac remporté plus tôt dans l'année par un consortium chinois.

La Croatie va accueillir l'année prochaine le sommet qui réunit la Chine et les pays d'Europe centrale et orientale, un sommet qui, selon l'ambassadeur, prouve que la grande confiance politique qui existe entre la Chine et la Croatie a atteint un « nouveau palier ».

Zelijko Prsa, directeur général adjoint de la police croate, qui était également présent à la cérémonie, a confié que, dans le but de garantir la sécurité des touristes étrangers pendant la haute saison, la Croatie avait réalisé des arrangements similaires de patrouille conjointe avec les services de police de 18 pays, dont la Chine.

« Il s'agit de la première fois que six officiers de police chinois sont postés dans les endroits les plus visités par les touristes chinois… Nous espérons que la coopération se poursuivra dans les prochaines années, et que nos collègues chinois contribueront à la réalisation d'une saison touristique encore meilleure », a-t-il déclaré.

Selon le Bureau des statistiques croate, l'industrie du tourisme en Croatie a connu une croissance solide et continue en 2017, accueillant environ 18 millions de touristes et enregistrant près de 100 millions de séjours avec nuitée.

La république de Corée, la Chine et le Japon sont les trois premiers pays de provenance des touristes asiatiques en Croatie. Plus de 160 000 touristes de Chine continentale se sont rendus en Croatie en 2017, soit une hausse de près de 60% par rapport à l'année précédente.

Frano Matusic, secrétaire d'État auprès du ministère du Tourisme croate, explique que son ministère apporte une attention particulière à la simplification des procédures d'obtention de visa en coopération avec le ministère des Affaires étrangères afin d'attirer toujours plus de touristes chinois.

Les officiers de police ont entamé leur première patrouille à Stradun, la rue principale du centre historique de Dubrovnik, juste après la cérémonie d'inauguration, suscitant ainsi l'intérêt des touristes étrangers venus visiter « Port-Réal », la fameuse ville de la série « Game of Thrones ».

Su Yonghui, une touriste originaire de Tianjin, dans le nord de la Chine, confie qu'elle pensait qu'il s'agissait peut-être de « cosplay » quand elle est tombée sur les officiers de police chinois en uniforme.

« Subitement, je me suis sentie en sécurité comme si j'étais chez moi. Je me sens protégée », témoigne Su.