Le Japon pourrait envoyer des soldats en Corée du Sud pour protéger ses ressortissants

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe a annoncé lundi que le gouvernement du Japon préparait des plans d'urgence en cas où la crise actuelle dans la péninsule coréenne provoquerait un afflux de réfugiés vers le Japon. M. Abe a déclaré lors d'une session parlementaire que le gouvernement songeait à certaines mesures, comme la protection des ressortissants étrangers, des procédures d'atterrissage, la construction et l'utilisation d'abris, et le dépistage des demandeurs d'asile. Cela passerait aussi par le déploiement de troupes japonaises en Corée, une idée qui n'a pas manqué de susciter des polémiques, compte tenu du douloureux passé entre les deux pays d'Asie de l'Est.

L'annonce faite par Shinzo Abe est intervenue en réponse à une question qui avait déjà été posée à l'occasion dans le passé, mais elle est à présent plus réaliste que jamais avec la progression rapide des capacités des missiles de la Corée du Nord et la montée des tensions avec les États-Unis. Le gouvernement travaille aussi sur des plans d'évacuation d'environ 60 000 Japonais de la Corée du Sud en cas de crise. Shinzo Abe devait par ailleurs discuter du problème de la Corée du Nord avec le Vice-président américain Mike Pence, actuellement en visite dans la région.

Michael Pence est arrivé à Tokyo depuis la Corée du Sud, où il a déclaré : « l'ère de la patience stratégique (envers la Corée du Nord) est terminée », réitérant le changement de l'administration du Président Donald Trump, décidé à faire davantage pression sur Pyongyang. Shinzo Abe a salué cette position, notant une récente déclaration bilatérale confirmant l'engagement des États-Unis envers la défense du Japon avec une dissuasion renforcée passant par l'utilisation éventuelle d'armes nucléaires et conventionnelles. « Nous allons coopérer étroitement avec les États-Unis et la Corée du Sud pour faire changer la Corée du Nord d'attitude, et encourager la Chine à jouer un plus grand rôle », a déclaré le Premier ministre japonais.

Les principaux ministres du Conseil national de sécurité de Shinzo Abe se sont également réunis pour analyser les derniers développements en Corée du Nord et discuter des réponses du Japon, a de son côté déclaré le secrétaire en chef du cabinet Yoshihide Suga, sans donner plus de précisions. Vendredi, les membres du Conseil national de sécurité ont discuté de la façon de faire face à une possibilité que des soldats armés nord-coréens se faisant passer pour des réfugiés puissent essayer d'entrer au Japon, a rapporté Kyodo News. Selon un des scénarios prévus, une action militaire américaine pourrait provoquer l'envoi d'un nombre massif de réfugiés nord-coréens en bateaux vers les côte japonaises, avec le risque que quelques soldats armés se cachent parmi eux et puissent se livrer à des activités terroristes après leur arrivée.

Le gouvernement japonais envisage également l'envoi d'avions et de navires civils ou militaires en Corée du Sud dans le cas où les ressortissants japonais devraient être évacués. Mais les critiques soutiennent qu'envoyer des avions et des navires militaires est une question sensible pour la Corée du Sud en raison des douloureux souvenirs de l'agression militaire et de la colonisation japonaises dans la première moitié du 20e siècle, une plaie qui est encore loin d'être refermée malgré toutes les mesures et déclarations du Japon faites ces dernières années.